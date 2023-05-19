Красноярский «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит клубу сыграть в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, если команда займёт третье или четвёртое место в Мелбет Первой лиге. Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.
«Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.
Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!» — написано в заявлении клуба.
«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 31 матча. Лидирует калининградская «Балтика» (64).
- 19 мая 2023
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