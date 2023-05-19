Экс-игрок «Зенита», который сейчас служит в церкви, высказался о Дзюбе

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков, который сейчас служит в церкви диаконом, поделился воспоминаниями о знакомстве с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Пересеклись мы с Артёмом в моём первом матче за молодёжку — с Голландией. Дзюба, Мамаев — состав что надо. Правда, уступили 0:3.

Артёма с Пашей тогда помню спокойными. Помню, как пришли в столовую там в Гронингене, сидели тихонько. Впредь, правда, в автобусах Дзюба много шутил. Игроком тогда в молодёжке Артём был не основным — в отличие от того же Прудникова. Но душа компании, позитивный.

Заходил ли Дзюба ко мне в храм? Да, крестил ребёнка. Вспомнил меня, я его тоже, конечно. Добродушно пообщались», — приводит слова Юрия Роденкова Sport24.