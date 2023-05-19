Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о пятом подряд чемпионстве санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 за четыре тура до завершения чемпионата. В матче 26-го тура петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2 и стали недосягаемы для преследователей. После 27-го тура команда Сергея Семака набрала 65 очков. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 18 очков после 27 игр.