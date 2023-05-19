Бобёр: «Крылья Советов» могут выиграть все три последних матча в РПЛ
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр заявил, что самарцы могут выиграть все три оставшихся матча в чемпионате России в текущем сезоне и сохранить шансы на то, чтобы остаться в РПЛ.
«Можно сказать, что у «Крыльев» матч с «Уралом» будет решающий в борьбе за выживание в РПЛ. Но у самарцев дальше ещё игры с «Факелом» и «Спартаком». Поэтому сейчас у «Крыльев» каждый матч определяющий.
Самарцы могут выиграть все три последних матча в чемпионате. Главное — психологическое состояние команды. В последней игре ребята сыграли вничью с «Локомотивом», возможно, теперь в команде будет лучше настроение. Плюс, может быть, травмированные поправятся и команда усилится к последним играм РПЛ», — приводит слова Бобра Metaratings.
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