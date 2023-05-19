Игрок «Вест Хэма» Боуэн прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги конференций с «АЗ»

Полузащитник английского «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с нидерландским «АЗ Алкмар» (1:0). «Вест Хэм» прошёл в финал по сумме двух матчей — 3:1.

«Нужно наслаждаться этими моментами с партнёрами, которые также являются друзьями. Не так уж часто добираешься до финала.

Мы знали, что будет сложно. У нас было преимущество всего в один гол. Мы знаем, насколько силён «АЗ» дома. Они очень хорошо контролируют мяч. Поэтому мы понимали, что нам придётся много защищаться. Думаю, что у нас получилось очень хорошо. Мы знали, что в первые 15 минут каждого тайма они будут заряжены, и нам нужно было с этим справиться. Нелегко играть на выезде в еврокубковом полуфинале», — приводит слова Боуэна официальный сайт УЕФА.

Видео: Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене