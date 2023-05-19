Российский вратарь рассказал об особенностях чемпионата Исландии по футболу

Российский голкипер казахстанского «Окжетпеса» Никита Чагров рассказал об особенностях игры в чемпионате Исландии.

«Зимой 2022 года я ещё находился в процессе восстановления от травмы, и мне пришло предложение из Исландии. Мне очень помогал агент Антон Захаров, и именно он помог тренеру из Рейкьявика связаться со мной. Тренер позвонил мне и пригласил, зная о моей недавней травме. Я поехал к ним не раздумывая. Даже несмотря на то, что это был клуб второго по силе дивизиона Исландии. Главное – играть!

Я, как и все любители футбола, узнал, что такое исландский футбол, во время чемпионата Европы 2016 года. Очень боевые и мощные футболисты. Приехав в Исландию, я увидел это своими глазами. В Исландии футбол повсюду, огромное количество полей, дети абсолютно всех возрастов, причём и мальчики, и девочки занимаются футболом. Футбол там больше физический, тактики меньше, этого им недостаёт. Моя команда была многонациональная, были ребята из Англии, Испании, Македонии, Нигерии», — приводит слова Чагрова Meta-ratings.kz.