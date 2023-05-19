Капелло: Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал нападающего «Ариса» Александра Кокорина одним из лучших российских футболистов. Напомним, накануне Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в нынешнем сезоне. Он получил соответствующую премию Ассоциации футболистов Кипра.

«Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России», — приводит слова Фабио Капелло «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин, полноценный контракт которого принадлежит итальянской «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. На данный момент 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах за кипрский клуб. Планирует ли «Арис» выкупать Кокорина, пока неизвестно.