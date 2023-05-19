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Капелло: Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России

Капелло: Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал нападающего «Ариса» Александра Кокорина одним из лучших российских футболистов. Напомним, накануне Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в нынешнем сезоне. Он получил соответствующую премию Ассоциации футболистов Кипра.

«Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России», — приводит слова Фабио Капелло «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин, полноценный контракт которого принадлежит итальянской «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. На данный момент 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах за кипрский клуб. Планирует ли «Арис» выкупать Кокорина, пока неизвестно.

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