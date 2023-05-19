Александр Медведев призвал активных фанатов «Зенита» вернуться на стадион

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к активным фанатам петербургского клуба. Объединение «Вираж» не посещает матчи после внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Стоит отметить посещаемость «Зенита»: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать всё так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше.

Хотел бы публично ещё раз выразить надежду, что «Вираж» наконец‑то поймёт, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы «Вираж» вернулся на нашу арену», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».