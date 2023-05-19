Экс-тренер «Анжи»: про мыльный пузырь и потраченные деньги говорят завистники

Бывший тренер «Анжи» Олег Василенко высказался о критике проекта махачкалинского клуба, который пытался построить бизнесмен Сулейман Керимов. Специалист заявил, что критикуют только завистники, а команда могла перейти на следующий этап развития.
«Я понимаю, почему такие проекты, как был в «Анжи», вызывают у многих негативные эмоции. Начинается «Столько денег влили!», «Да куда им?», «Это всё мыльный пузырь». Это говорят завистники. Такое всегда будет. Развитие клуба может идти по разным путям. Первый — случай Сергея Николаевича Галицкого, который параллельно с главной командой строил ещё и академию, выстраивал систему. Второй — вложение приличных денег в главную команду — привозишь звёзд, которые дают результат, а потом идёшь по нисходящей и занимаешься академией, детским футболом. Оба варианта имеют право на жизнь. Просто первый — более системный. Второй путь, по которому пошли «Анжи» и «Жемчужина», закончился плачевно. Но я уверен: если бы всё дальше продолжилось, мы бы перешли на следующий этап. В «Анжи» уже была построена академия с полями», — приводит слова Василенко Sport24.
- 19 мая 2023
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