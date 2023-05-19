Игрок «Фиорентины» Барак: невероятные эмоции, особенно для меня, потому что финал в Праге

Чешский полузащитник итальянской «Фиорентины» Антонин Барак прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций со швейцарским «Базелем» (3:1). «Фиорентина» вышла в финал турнира по сумме двух встреч — 4:3. Барак отличился на 120+9-й минуте второй игры.

«Это невероятные эмоции, особенно для меня, потому что финал в Праге. Это был отличный путь, я потерял дар речи, я в восторге.

Я был очень спокоен после первого матча, несмотря на поражение. Был уверен, что мы проведём отличную игру. Было много давления, но мы заслужили победу. Теперь мы должны пройти весь путь и воспользоваться нашим шансом поднять трофей», — приводит слова Барака официальный сайт УЕФА.

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