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Жирков: чемпионат Кипра не слабый. У Кокорина есть шансы вернуться в «Фиорентину»

Жирков: чемпионат Кипра не слабый. У Кокорина есть шансы вернуться в «Фиорентину»
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о получении своим бывшим одноклубником и партнёром по национальной команде нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным награды лучшему футболисту чемпионата Кипра. Экс-игрок заявил, что у форварда есть шансы вернуться в итальянскую «Фиорентину».

«Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно. Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

32-летний Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. За «Арис» форвард играет на правах аренды из «Фиорентины». В кипрском клубе заявили о желании выкупить российского футболиста у итальянцев.

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