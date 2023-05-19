Агент: Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, что футболист вернётся в расположение итальянской «Фиорентины». Кокорин находится в кипрском клубе на правах аренды.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провёл 27 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.