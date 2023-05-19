Тренер «Базеля» Фогель высказался о вылете команды из Лиги конференций
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Базеля» Хайко Фогель прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:3). Итальянский клуб вышел в финал по сумме двух матчей — 4:3.
«Я невероятно горжусь своей командой. Мы наслаждались фантастическими днями. Сегодня мы испытали горечь, но это футбол.
Я поблагодарил команду и рассказал им, каким замечательным был для меня этот сезон. Мы не заслуживаем такого завершения, но жизнь — это не программа музыкальных заказов», — приводит слова Фогеля официальный сайт УЕФА.
В финале «Фиорентина» встретится с английским «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 7 июня.
Материалы по теме
Видео: Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене
Комментарии
- 19 мая 2023
-
13:50
-
13:49
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:35
-
12:28
-
12:12
-
12:11
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:24
-
11:21
-
11:16
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:43
-
10:35
-
10:33
-
10:26
-
10:25
-
10:18
-
10:18
Партнерский контент