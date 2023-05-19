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Тренер «Базеля» Фогель высказался о вылете команды из Лиги конференций

Тренер «Базеля» Фогель высказался о вылете команды из Лиги конференций
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Исполняющий обязанности главного тренера «Базеля» Хайко Фогель прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:3). Итальянский клуб вышел в финал по сумме двух матчей — 4:3.

«Я невероятно горжусь своей командой. Мы наслаждались фантастическими днями. Сегодня мы испытали горечь, но это футбол.

Я поблагодарил команду и рассказал им, каким замечательным был для меня этот сезон. Мы не заслуживаем такого завершения, но жизнь — это не программа музыкальных заказов», — приводит слова Фогеля официальный сайт УЕФА.

В финале «Фиорентина» встретится с английским «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 7 июня.

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