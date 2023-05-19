Зиньковский: «Спартак» — реально мощь, большой бренд. Он популярнее «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что его клуб самый популярный в России. Футболист привёл в пример поездку в Дубай на предсезонный турнир, когда красно-белых сопровождало большое количество фанатов.

«Кто популярнее: «Зенит» или «Спартак»? Тут я не могу ответить ничего другого, кроме как «Спартак». Это большой бренд. «Спартак» — реально мощь. Например, когда приезжали на выезд с «Крыльями», к отелю за автографом подходило всего несколько болельщиков. А когда со «Спартаком» — ажиотаж на порядок выше. Даже в Дубай приехало много фанатов», — приводит слова Зиньковского Sport24.

«Спартак» последний раз становился чемпионом России в 2017 году. «Зенит» уже пять раз подряд выиграл титул, начиная с 2019 года.