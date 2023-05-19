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Микель Артета сообщил, что Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли выбыли до конца сезона

Микель Артета сообщил, что Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли выбыли до конца сезона
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что украинский полузащитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Мартинелли выбыли до конца сезона-2022/2023. Мартинелли был заменён на 20-й минуте матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (0:3), Зинченко пропустил игру.

«Они оба выбыли до конца сезона.

Сколько времени займёт процесс их восстановления? По-разному. У Габи довольно неприятная травма. Нам нужно оценить на следующей неделе, как долго он будет отсутствовать, но это будут как минимум недели. У Алекса проблема с икрами. Он не сможет сыграть в ближайшие несколько игр», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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