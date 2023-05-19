В. Овчинников: меня «Спартак» больше интересовать будет, когда подпишет Иванова и Петрова

Российский специалист Валерий Овчинников высказался об иностранных игроках и тренерах в российском футболе.
«Сейчас обсуждают, почему «Спартак» неважно выглядит по весне и связано ли это как-то с тем, что Абаскаль продлил контракт с клубом. Но, знаете, меня «Спартак» больше интересовать будет, когда он подпишет Иванова, Петрова и Сидорова. А иностранные игроки, тренеры…
Моё мнение — надо давать больше играть своим, особенно сейчас, когда нет еврокубков. И на тренеров российских внимания больше обращать. А то один Карпин тренирует стабильно из поколения девяностых. Что, не было разве в то время хороших игроков? Почти все, кого звали в сборную, играли в зарубежных клубах. И сейчас они должны тренировать, передавать опыт. Если будут на поле наши игроки, на бровке — наши тренеры, мы хоть увидим, кто в российском футболе чего стоит, куда мы идём», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
- 19 мая 2023
-
15:14
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
14:47
-
14:44
-
14:42
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:06
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:35
-
12:28
-
12:12
-
12:11
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:24