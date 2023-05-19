Источник: «Спарта» выкупила Кухту у «Локомотива» за € 2,3 млн

Чешская «Спарта» договорилась с «Локомотивом» о выкупе 26-летнего нападающего Яна Кухты за € 2,3 млн. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что стороны ещё договорились о 10-процентной выплате в случае последующей перепродажи.

Ян Кухта перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. Футболист провёл в составе железнодорожников 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил две голевые передачи. В июле 2022 года он отправился в «Спарту» на правах аренды.

Московский «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги обеспечил себе санкт-петербургский «Зенит» (65).