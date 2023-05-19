«Всё возможно в этой жизни». Игрок «Зенита» Мостовой — о желании играть в Европе

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил о желании попасть в одну из ведущих лиг мира, заявив, что сохраняет надежду на возможный переход в будущем, несмотря на бан российского спорта.
«Самой собой, очень хочется попасть в одну из ведущих лиг. В детстве у меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и я её исполнил. Теперь же хочу сделать следующий шаг. У меня есть надежда. Раньше тоже было непросто, а теперь ещё сложнее. Но почему бы и нет? Надо ещё лучше играть, забивать, обращать на себя внимание. Всё возможно в этой жизни.
Как меня заметят без международных матчей? «Зенит» знают в Европе, за ним следят. Надо просто играть в футбол — что ещё остаётся? Постоянно забивать, быть на виду. Плюс сборная же проводит товарищеские матчи в той же Азии. Хотя бы там надо стараться проявить себя. Если будет малейший шанс — нужно им воспользоваться», приводит слова Мостового «Российская газета».
25-летний Мостовой забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 34 матчах за «Зенит» в текущем сезоне.
- 19 мая 2023
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