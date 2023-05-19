Кирьяков: Кокорин больше радуется финансам, нежели своим титулам

Бывший нападающий немецкого «Гамбурга» Сергей Кирьяков высказался об игре российских футболистов в зарубежных чемпионатах. Он похвалил Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино»), а также заявил, что для Александра Кокорина («Арис») финансы важнее титулов.

«Кокорин лучший в чемпионате Кипра (смеётся)? Видимо, это его уровень. Хоть что-то выиграл, уже хорошо. Может порадоваться к концу своей карьеры. Наверное, он больше радуется финансам, нежели своим титулам. Мог добиться больших успехов со своим талантом, но это все знают. Чемпионат Кипра не идёт в сравнение, где выступают Головин и Миранчук. Франция и Италия — это топ. Ребята провели этот сезон средне. Были всплески, но не хватает стабильности.

Александр уже давно играет в чемпионате Франции, надо расти дальше. Ему пора в Бундеслигу уезжать, там очень атакующий футбол. Головин — это креатив, мозг, там он раскроется ещё больше. Миранчук тоже уже давно в Италии, но пока чем-то выдающимся не запомнился. Несколько красивых голов — не то, что мы ждём от него. Можно Кварацхелию нашим считать? Всё таки много лет играл в Российской Премьер-Лиге. Блестящий сезон за «Наполи»! Чемпионство, голы, обводки, передачи.

Хвича сразу стал своим и выделяется атакующими действиями на фоне оборонительного итальянского футбола. Считаю, что он лучший среди наших. А так, все молодцы и хочется пожелать успехов. Наши игроки могут заиграть в любом чемпионате», — приводит слова Кирьякова Legalbet.