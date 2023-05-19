Игрок «Краснодара» Кайо: жизнь в России очень хороша
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Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан поделился впечатлениями от жизни в России. Бразилец выступает в составе «Краснодара» с 2019 года, он перебрался в Россию из португальской «Санта-Клары».
«Я живу в России уже четыре года, мне здесь всё нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».
Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за «быков» 27 матчей во всех турнирах.
Напомним, «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В 27 матчах «быки» набрали 43 очка. Также «Краснодар» дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России, где сыграет с московским ЦСКА.
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