«Ман Сити» представил форму на сезон-2023/2024, посвящённую 20-летию переезда на «Этихад»

«Манчестер Сити» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/2024. Она посвящена 20-летию исторического переезда клуба на стадион «Этихад».
Фото: ФК «Манчестер Сити»
«Футболка отдаёт дань уважения знаковым чертам стадиона и вдохновлена дизайном формы, в которой футболисты играли в течение первого сезона на новом стадионе.
Дизайн передней части новой домашней футболки вдохновлён уникальной архитектурой стадиона «Этихад», в частности четырьмя гигантскими башнями, видимыми снаружи арены, которые образуют полосы на футболке.
Почтовый индекс стадиона указан сзади на шее, чтобы отпраздновать 20-летие нового дома «Сити». Белый воротник с V-образным вырезом вдохновлён первой формой, использованной на стадионе, — домашней футболкой сезона-2003/2004», — написано в заявлении клуба.
Видео: Кто может покинуть «Манчестер Сити»
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