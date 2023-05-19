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«Ман Сити» представил форму на сезон-2023/2024, посвящённую 20-летию переезда на «Этихад»

«Ман Сити» представил форму на сезон-2023/2024, посвящённую 20-летию переезда на «Этихад»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/2024. Она посвящена 20-летию исторического переезда клуба на стадион «Этихад».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Футболка отдаёт дань уважения знаковым чертам стадиона и вдохновлена дизайном формы, в которой футболисты играли в течение первого сезона на новом стадионе.

Дизайн передней части новой домашней футболки вдохновлён уникальной архитектурой стадиона «Этихад», в частности четырьмя гигантскими башнями, видимыми снаружи арены, которые образуют полосы на футболке.

Почтовый индекс стадиона указан сзади на шее, чтобы отпраздновать 20-летие нового дома «Сити». Белый воротник с V-образным вырезом вдохновлён первой формой, использованной на стадионе, — домашней футболкой сезона-2003/2004», — написано в заявлении клуба.

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