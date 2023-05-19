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Зиньковский: когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»

Зиньковский: когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о реакции своего отца на изменения в имидже. По словам 27-летнего футболиста, отец не особо оценил его первое мелирование.

«Почему решил краситься? Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своём цвете», — приводит слова Антона Зиньковского Sport24.

Напомним, до перехода в «Спартак» Зиньковский играл за самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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