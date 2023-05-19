Зиньковский: когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о реакции своего отца на изменения в имидже. По словам 27-летнего футболиста, отец не особо оценил его первое мелирование.
«Почему решил краситься? Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своём цвете», — приводит слова Антона Зиньковского Sport24.
Напомним, до перехода в «Спартак» Зиньковский играл за самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Комментарии
- 19 мая 2023
-
16:52
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:39
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:14
-
16:13
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:31
-
15:14
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
14:47
-
14:44
-
14:42
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:06
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:42
Партнерский контент