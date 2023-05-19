Валерий Овчинников: «Спартак» на игру с ЦСКА выйдет во всеоружии и будет драться

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
«Я не думаю, что на эту игру «Спартак» выйдет сдавшимся только потому, что отстаёт в таблице от ЦСКА. Он выйдет во всеоружии и будет драться. Это особое дерби. «Дерби всея Руси», кажется, его называют?
Статистику надо отбросить? Конечно. Она не имеет никакого значения. Разве что для вас, журналистов.
Не думаю, что там какие-то большие премиальные обещаны за второе-третье место в чемпионате. Первое, понятно, занял «Зенит». Там могут ребят отблагодарить по-царски. Но престиж есть престиж. Надо играть, побеждать. А есть путёвки в еврокубки или нет, это уже второе дело», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
- 19 мая 2023
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