Видео: Алексей Миранчук приступил к тренировкам в составе «Торино» после травмы

Полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук вернулся к тренировкам после полученной ранее травмы ноги. Об этом сообщает «твиттер» Toro Goal.

Миранчук приступил к занятиям с командой, а также провёл дополнительную индивидуальную тренировочную сессию.

Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 34-го тура итальянской Серии A с «Монцей» (1:1). После этого российский полузащитник пропустил одну игру туринцев в чемпионате Италии. Не исключён вариант, что Алексей сможет вернуться на поле в матче с «Фиорентиной» в 36-м туре, который состоится в ближайшее воскресенье, 21 мая.

Ранее агент Миранчука сообщил, что футболист всё ещё испытывает болевые ощущения и будет принимать решение об участии в игре с «Фиорентиной» непосредственно перед ней.