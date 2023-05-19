Экс-футболист «Зенита» рассказал, как устроился в православный храм в Петербурге

Бывший нападающий «Зенита», а ныне диакон храма в Невском районе Петербурга Юрий Роденков в рассказал, как устроился в православный храм. По его словам, из-за футбольного прошлого ему оказались рады в храме.

«Как пришёл к нынешнему храму? После поступления в духовную семинарию уехал к духовнику в Оренбург. Полтора года трудился рядом с ним. И как-то батюшка мне сказал: «Я тебе все, что мог, дал. Возвращайся домой, в Питер».

У меня были знакомые из церковной среды в Оренбурге, Воронеже, Владивостоке, но в Петербурге — никого, кроме протоиерея Николая Беляева. Я пришел к секретарю нашей епархии, взял благословение на самостоятельный поиск храма. Направился в ближайший к своему дому храм, алтарник там оказался не нужен. Так же и в соседних, как и еще в 10—15 храмах.

Готовился ехать в Пушкин, а тут мой бывший футбольный тренер Игорь Владимирович Лебедев, который меня воспитывал в «Динамо», рассказал про своего друга — священника Андрея Ландухова. Андрей, как оказалось, работает в компании «Балтика», а вообще он известный в Петербурге футболист-любитель, чемпион города по ветеранам. 53 года Андрею сразу не дашь, хотел бы я выглядеть так же в его возрасте.

Как оказалось, Андрей был не священником, а алтарником — вместе с Юрой Красовским, бывшим хоккеистом СКА. Ребята были мне очень рады: «Это бомба, ты в «Зените» играл! Поговорим с отцом Богданом». Тот пригласил меня на беседу в храм, и мы сразу ощутили некое духовное родство. Мне стало комфортно в этом храме с первой же минуты.

Когда отец Богдан меня взял, то я позвонил своему духовнику: «Это же чудо, промысел Божий. Как это произошло?» Попал в свое место, туда, где и должен быть", — приводит слова Роденкова Sport24.