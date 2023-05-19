Гладилин: победа над ЦСКА и борьба за серебро — возможность для «Спартака» скрасить сезон

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
«На данном этапе для «Спартака» матч с ЦСКА является ключевым. Команда Абаскаля вылетела из Кубка и неудачно провела последние игры в чемпионате. Победа над ЦСКА и борьба за серебро — возможность скрасить сезон.
Фаворита в этом матче нет — обе команды находятся в одинаковых условиях. Но в эмоциональном плане у ЦСКА преимущество. В последнее время у команды Федотова всё складывается: она вышла в финал Кубка России, у неё хороший запас очков в чемпионате. У «Спартака», помимо вылета из Кубка, не всё получается и в РПЛ. Для спартаковцев эта встреча более принципиальная, чем для армейцев: ЦСКА устроит и ничья.
Матч «Спартак» — ЦСКА не является решающим в борьбе за вторую строчку: «Ростов» тоже нельзя списывать со счетов. Одна-две ошибки, и можно проиграть в этой борьбе. Все три команды находятся в примерно равных условиях», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 19 мая 2023
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