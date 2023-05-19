Червиченко: я бы за такой трансфер, как переход Дуарте, кожу живьём содрал

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике красно-белых, в частности о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

«Если там деньги не имеют счёта и люди хотят быть обманутыми — это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за € 3 млн. А когда предложил правильно, то его купили за € 4,5-5 млн. Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает — ради бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить?

Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьём содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», — сказал Червиченко Metaratings.