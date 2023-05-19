Зиньковский: однажды меня остановил гаишник и сказал: «Ты линию пересёк, попал в офсайд»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился воспоминаниями о забавном случае, который произошёл с ним на дороге. По словам Антона, его остановил сотрудник ГИБДД и начала общаться с ним на футбольную тему. При этом инспектор дорожной службы не узнал Зиньковского.

«Был ли случай, когда воспользовался своей популярностью? Вспоминается история с гаишником. Остановил меня: «Ты линию пересек после красного, попал в офсайд». Причем он меня не узнал. Просто сам решил футбольную аналогию провести. А я ничего не говорю, молчу. Потом начал мне про футбол говорить, и тут уже я сказал, что сам футболист, в «Спартаке» играю. Он такой в ответ: «А что я тебе про офсайды втираю, ты и сам знаешь больше меня», — приводит слова Зиньковского Sport24.