«Это смешно». Василенко ответил на слова Пятибратова о том, кто был главным в «Факеле»

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко опроверг слова своего бывшего помощника Дмитрия Пятибратова, с которым они вместе работали в «Факеле». Ранее Пятибратов сказал, что ему приходилось отвечать за тренировочный процесс и анализ матчей, так как у Василенко не было игрового опыта.

«Давно я так не улыбался. Смешно ещё и то, что с этим человеком мы знакомы 14 лет: я его выучил как тренера, делился всем, он был со мной во всех командах. Для меня такие высказывания странны. Но слухи о том, что при мне в «Факеле» всем руководил Пятибратов, ходят давно. Осенью, когда я вёл переговоры с одним клубом, руководитель вдруг меня спросил: «Правда, что всё делал ваш помощник?» Я не знаю, откуда пошли такие разговоры. Это неправда. Не собираюсь что-то доказывать и комментировать. Можете позвонить любому футболисту, с которым я когда-либо пересекался.

Он назвал меня теоретиком? Ну я, во-первых, поздравляю Дмитрия Анатольевича, что у него полгода как появилась возможность стать практиком. Цель достигнута. А насчёт «теоретика» могу сказать, что теоретические знания даются в университете. Дальше уже набиваются шишки. Когда у Дмитрия Анатольевича будет столько же практики и опыта, сколько у меня, тогда он сможет рассуждать на эту тему и вести тренировочный процесс. У меня давно существует своё видение футбола и программа подготовки, состоящая из двухгодичного цикла. Там всё поминутно расписано! Естественно, вносятся определённые коррективы — может меняться схема, но не сама суть. Соперника я тоже всегда смотрю сам, и Дмитрий Анатольевич прекрасно об этом знает.

Да, я делегировал полномочия своим помощникам для проведения некоторых упражнений. Главный тренер не может охватить все группы одновременно. Плюс я считаю, что без этого помощникам будет скучно работать. Тренерский штаб должен постоянно развиваться, а не просто ходить в экипировке на работу. Качественный материал готовил Константин Синеоков, стандартами занимался Александр Дутов, группа защитников была на Пятибратове. Распределение команды на группы на тренировках: защита, полузащита, атака — обычная история. Планирование, распределение нагрузок, перечень упражнений, тактику и анализ определяет главный тренер, и это тоже естественная вещь. Иначе как контролировать и совершенствовать работу команды и зачем тогда вообще главный тренер?» — приводит слова Василенко Sport24.