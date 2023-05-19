Андрей Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Ещенко признался, что ожидает хорошей игры и победы красно-белых.

«Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака». Надеюсь, стадион будет заполнен по максимум на данный момент. «Спартак» не в оптимальной форме? Сезон длинный — есть и взлёты, и падения, так что это нормальная ситуация. Дерби выносится за рамки — там всё будет по-другому», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (54) — на второй строчке.