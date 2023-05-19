Бушманов — о Литвинове: у него есть все качества, чтобы вырасти в игрока европейской лиги

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о полузащитнике московского «Спартака» Руслане Литвинове.
«Является ли Руслан игроком европейского уровня? У Литвинова есть хорошие задатки для того, чтобы он вырос в игрока европейского уровня.
Каких качеств пока не хватает? Не хватает только опыта. Он один из немногих молодых игроков «Спартака», который играет стабильно. Руслан может выйти на любой позиции, и у него есть все качества, чтобы вырасти в футболиста для более сильной лиги», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
21-летний Руслан Литвинов является воспитанником московского «Спартака». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил в них три мяча и отдал три результативные передачи.
- 19 мая 2023
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