Бушманов — о Литвинове: у него есть все качества, чтобы вырасти в игрока европейской лиги

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о полузащитнике московского «Спартака» Руслане Литвинове.

«Является ли Руслан игроком европейского уровня? У Литвинова есть хорошие задатки для того, чтобы он вырос в игрока европейского уровня.

Каких качеств пока не хватает? Не хватает только опыта. Он один из немногих молодых игроков «Спартака», который играет стабильно. Руслан может выйти на любой позиции, и у него есть все качества, чтобы вырасти в футболиста для более сильной лиги», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

21-летний Руслан Литвинов является воспитанником московского «Спартака». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил в них три мяча и отдал три результативные передачи.