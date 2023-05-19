Галтье — о Маркиньосе: он пришёл в клуб в 19 лет и проводит 10-й сезон, это пример

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал продление контракта с бразильским защитником и капитаном команды Маркиньосом.
«Это очень хорошие новости для клуба и для меня, как тренера. Это пример. Он пришёл в «ПСЖ» в 19 лет и заканчивает свой десятый сезон. Он один из лучших центральных защитников в мире. Он был на виду у всех в течение последних десяти лет. Это сильный сигнал, посланный всем, чтобы показать, что «ПСЖ» остаётся конкурентоспособным и имеет амбиции на предстоящие сезоны. А для самого Маркиньоса это доказательство его надёжности и того, кем он может быть на поле, какое спокойствие он привносит в раздевалку», — приводит слова Галтье L'Équipe.
29-летний бразильский футболист, присоединившийся к «ПСЖ» в 2013 году, подписал новый контракт до 2028-го.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Осером» в рамках 36-го тура французской Лиги 1. В случае победы парижане практически гарантируют себе титул чемпиона Франции.
- 19 мая 2023
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