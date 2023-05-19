Гордеев: не считаю приглашение Клотета в «Торпедо» ошибкой, надеюсь, клуб вернётся в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Гордеев высказался об испанском наставнике «Торпедо» Жозепе Клотете, а также выразил надежду на то, что московский клуб быстро вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы с Клотетом — коллеги, и я бы не стал говорить так категорично, что его приглашение было ошибкой. Но я не увидел ничего такого, что он привнёс бы в нашу лигу, в наш футбол — чего-то нового, интересного, какие-то мысли. Для меня Самсонов и Роганович на одном фланге — это вопрос, Енин в обороне крайним защитником — тоже вопрос. И ответов у меня нет. Может, у Клотета они есть. Да и вообще вопросов к нему очень много: и по составу, и по организации, и по пониманию. Но это жизнь. Где-то мы успеваем воплотить свои идеи, когда-то это не удаётся. Тут, видимо, не удалось.

Его идеи проявятся в Первой лиге после предсезонной подготовки? Посмотрим, хочется в это верить. Потому что «Торпедо» — самобытная команда. Когда я в ней работал, постоянно ощущал огромное желание что-то поправить, сделать, остаться — у всех, на всех уровнях. Но опыт — сын ошибок трудных. Надо двигаться вперёд. Думаю, никто не «бросит вёсла». «Торпедо» должно достойно представлять себя и свой бренд в РПЛ.

Возвращение в РПЛ не растянется так же надолго, как в предыдущий раз? Пока трудно надолго загадывать. Но я видел у людей профессионализм. Думаю, возвращение не за горами. Да и покидать её не стоило, что уж говорить.

Почему Клотет отстранил от работы Савичева? Не понимаю этого. Все же знают, что человек отдаёт себя. Когда мы работали вместе, все относились к нему с большим уважением. Сложно сказать, что там случилось. Может, по состоянию здоровья. Но этот эпизод говорит о том, что какого-то контакта и синергии Клотета с командой мы не видим», — приводит слова Гордеева «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» уже потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ.