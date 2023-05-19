Галтье: работа Экитике на тренировках позволяет ему выходить на поле с первых минут

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о молодых футболистах команды.
«Экитике начал играть чаще? Уго появился в команде чуть позже, ему нужно было время на адаптацию. Я интегрировал его в тот момент, когда на тренировках он показал мне, что ему здесь хорошо. Был момент, когда на ментальном уровне ему было тяжело. Я доволен тем, что он сделал за последнее время. Хорошо иметь второго нападающего, чтобы у Лео Месси было другое решение, помимо Килиана Мбаппе. Но именно работа Уго заставляет его начинать последние два матча с первых минут, и, скорее всего, он выйдет в стартовом составе в воскресенье.
Молодёжь — важная тема для «ПСЖ», и я это понимаю. Хочу отметить, что молодёжь была интегрирована с самого начала сезона. Каждый из них прогрессирует в своём темпе, но молодые футболисты играли. Посмотрите на Уоррена Заир-Эмери, которому ещё не было 17 лет, когда он начал играть. Или Эль-Шадай Битшиабу. В этом клубе мы обязаны добиваться результата. У каждого молодого игрока свой темп роста. Если представится возможность привлечь других молодых людей, я это сделаю», — приводит слова Галтье L'Équipe.
В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Осером» в рамках 36-го тура французской Лиги 1. В случае победы парижане практически гарантируют себе титул чемпиона Франции.
- 19 мая 2023
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