Галтье: работа Экитике на тренировках позволяет ему выходить на поле с первых минут

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о молодых футболистах команды.

«Экитике начал играть чаще? Уго появился в команде чуть позже, ему нужно было время на адаптацию. Я интегрировал его в тот момент, когда на тренировках он показал мне, что ему здесь хорошо. Был момент, когда на ментальном уровне ему было тяжело. Я доволен тем, что он сделал за последнее время. Хорошо иметь второго нападающего, чтобы у Лео Месси было другое решение, помимо Килиана Мбаппе. Но именно работа Уго заставляет его начинать последние два матча с первых минут, и, скорее всего, он выйдет в стартовом составе в воскресенье.

Молодёжь — важная тема для «ПСЖ», и я это понимаю. Хочу отметить, что молодёжь была интегрирована с самого начала сезона. Каждый из них прогрессирует в своём темпе, но молодые футболисты играли. Посмотрите на Уоррена Заир-Эмери, которому ещё не было 17 лет, когда он начал играть. Или Эль-Шадай Битшиабу. В этом клубе мы обязаны добиваться результата. У каждого молодого игрока свой темп роста. Если представится возможность привлечь других молодых людей, я это сделаю», — приводит слова Галтье L'Équipe.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Осером» в рамках 36-го тура французской Лиги 1. В случае победы парижане практически гарантируют себе титул чемпиона Франции.