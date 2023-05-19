Эрлинг Холанд случайно оказался законодателем моды в мире мужского нижнего белья

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд непреднамеренно задал новую тенденцию в мире моды. Всему виной совместная фотография с музыкантом и фанатом «Сити» Ноэлем Галлахером, ставшая вирусной в соцсетях, сообщает Daily Mail.
На снимке Холанд позирует с Галлахером после победы своей команды в матче с «Арсеналом» 26 апреля. Из одежды на норвежском футболисте только трусы, модель которых (Y-fronts) стала хитом в английских бутиках.
Фото: из личного архива Эрлинга Холанда
Спрос на бельё увеличился, приведя к росту продаж на ошеломляющие 45%. Представители местной сети дисконтных универмагов, объединяющей более 200 магазинов по всей Великобритании, рассказали, что товар был буквально сметён с полок в считанные дни. Маркетологи в свою очередь отмечают, что Y-образные трусы возглавляют список популярных товаров, вытеснив с лидерских позиций стандартные «боксёры».
- 19 мая 2023
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