Гладилин — о матче «Спартак» — ЦСКА: зря говорят, что судейство может повлиять на исход

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о назначении Сергея Карасёва главным арбитром московского дерби, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Все наши арбитры хорошо судят. Не знаю, зачем перед дерби нагнетается обстановка, связанная с судьями. Карасёв — один из лучших арбитров в России, опыт у него огромный. На дерби надо назначать таких судей, как Карасёв. Его авторитет и знания не позволят ему подписаться под какие-то варианты, не связанные с футболом. Зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». «Спартак» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.