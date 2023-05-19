«Спартак» сыграет в матче с ЦСКА в специальных футболках, созданных для предстоящего дерби

Футболисты московского «Спартака» выйдут на игру с ЦСКА в специальных футболах – особенным будет дизайн номеров, разработанный эксклюзивно для московского дерби.
«Особенная форма под особенное дерби! На матч с ЦСКА мы выйдем в специальных футболках! Номера на них выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе.
Кстати, номера уже доступны для нанесения на ваши футболки в Red-White Store на «Открытие Банк Арене», – сообщает пресс-служба красно-белых.
Фото: ФК Спартак
Фото: ФК Спартак
Напомним, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Открытие Банк Арена» 21 мая. «Спартак» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (54) — на второй строчке.
- 19 мая 2023
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