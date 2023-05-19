Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» — ЦСКА

Евгений Алдонин рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«Матч «Спартак» — ЦСКА будет очень интересным. С точки зрения последних результатов армейцы выглядят предпочтительнее, но к дерби это не имеет никакого отношения. Обеим командам необходимо побеждать. Поэтому я жду открытого и сверхатакующего футбола. Кто покажет лучшую игру и больший уровень самоотдачи, тот и победит. Место в таблице и форма команд не играют никакой роли.

Матч «Спартак» — ЦСКА не столько решающий в борьбе за серебро, сколько определяющий. У ЦСКА ещё есть игра с «Ростовом». Но тот, кто добьется победы в дерби получит мощный психологический импульс», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Материалы по теме
Боков: ЦСКА обыграет «Спартак», команда Федотова на хорошем ходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023