Евгений Алдонин рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«Матч «Спартак» — ЦСКА будет очень интересным. С точки зрения последних результатов армейцы выглядят предпочтительнее, но к дерби это не имеет никакого отношения. Обеим командам необходимо побеждать. Поэтому я жду открытого и сверхатакующего футбола. Кто покажет лучшую игру и больший уровень самоотдачи, тот и победит. Место в таблице и форма команд не играют никакой роли.

Матч «Спартак» — ЦСКА не столько решающий в борьбе за серебро, сколько определяющий. У ЦСКА ещё есть игра с «Ростовом». Но тот, кто добьется победы в дерби получит мощный психологический импульс», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.