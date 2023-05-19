Евгений Алдонин рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.
«Матч «Спартак» — ЦСКА будет очень интересным. С точки зрения последних результатов армейцы выглядят предпочтительнее, но к дерби это не имеет никакого отношения. Обеим командам необходимо побеждать. Поэтому я жду открытого и сверхатакующего футбола. Кто покажет лучшую игру и больший уровень самоотдачи, тот и победит. Место в таблице и форма команд не играют никакой роли.
Матч «Спартак» — ЦСКА не столько решающий в борьбе за серебро, сколько определяющий. У ЦСКА ещё есть игра с «Ростовом». Но тот, кто добьется победы в дерби получит мощный психологический импульс», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 19 мая 2023
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