Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может пропустить конец сезона

Главный тренер «Ниццы» Дидье Дигар рассказал о том, что сезон для полузащитника «орлов» Кефрена Тюрам-Ульена завершён досрочно из-за мышечной травмы бедра. Специалист признал, что, возможно, стоило дать игроку небольшую передышку.

«Есть большая вероятность, что очень длинный сезон Кефрена закончится немного быстрее, чем должен был. Я слишком злоупотребил его выносливостью. Он постоянно требовал играть, он ультрапрофессионал. В какой-то момент мне нужно было подумать об игроке и дать ему передышку. Я не сделал этого и теперь сожалею», – цитирует Дигара L’Equipe.

Тюрам получил мышечную травму правого бедра 13 мая в матче со «Страсбургом» в Лиге 1 (0:2). 22-летний полузащитник, которым интересуются несколько европейских клубов, включая «ПСЖ», попросил замену на 43-й минуте, держась за бедро.

Тюрам-Ульен принял участие во всех матчах команды в этом сезоне (48 во всех турнирах), но теперь, очевидно, пропустит домашнюю игру с «Тулузой», поездку в Монпелье в следующие выходные и матч с «Лионом» в последнем туре чемпионата Франции.