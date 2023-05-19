«Балтика» сыграет в РПЛ впервые за 25 лет

Калининградская «Балтика» выступит в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Для клуба это будет первое участие в высшем дивизионе за 25 лет.

«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу благодаря ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.

В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году. В том сезоне «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место.

«Балтика» занимает первое место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда под руководством Сергея Игнашевича набрала 64 очка за 31 матч.