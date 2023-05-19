Гендир «Балтики»: наконец-то мы возвращаемся в РПЛ — историческое событие для Калининграда

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал выход клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Событие, по меньшей мере, историческое для Калининграда — 25 лет город не был в Премьер-Лиге. Мы наконец-то возвращаемся. Сложно передать словами. Мы очень долго к этому шли, и вот наконец мы там. Ждём начала нового сезона!», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу после ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.

В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году. В том сезоне «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место.