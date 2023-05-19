Гендиректор «Балтики»: не хотим быть командой-лифтом и вылететь из РПЛ в первый же сезон

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал выход клуба в Российскую Премьер-Лигу, рассказав об амбициях команды.

«Конечно, какое-то время мы прорабатывали стратегию, селекционную политику и общую концепцию. Уже какое-то время готовимся к РПЛ. Не хотел бы сейчас называть цели на следующий сезон, однако мы точно не хотим быть командой-лифтом, которая вылетит в первый же сезон. Мы хотим остаться в РПЛ, как говорится, всерьёз и надолго», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 19 мая «Балтика» официально обеспечила себе участие в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон. Это произошло после ничьей в матче тольяттинского «Акрона» и владикавказской «Алании» (0:0), проходившего в рамках 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.