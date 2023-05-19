Гендиректор «Балтики»: не хотим быть командой-лифтом и вылететь из РПЛ в первый же сезон

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал выход клуба в Российскую Премьер-Лигу, рассказав об амбициях команды.
«Конечно, какое-то время мы прорабатывали стратегию, селекционную политику и общую концепцию. Уже какое-то время готовимся к РПЛ. Не хотел бы сейчас называть цели на следующий сезон, однако мы точно не хотим быть командой-лифтом, которая вылетит в первый же сезон. Мы хотим остаться в РПЛ, как говорится, всерьёз и надолго», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 19 мая «Балтика» официально обеспечила себе участие в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон. Это произошло после ничьей в матче тольяттинского «Акрона» и владикавказской «Алании» (0:0), проходившего в рамках 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.
- 19 мая 2023
-
21:19
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:32
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:48
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:11