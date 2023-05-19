Созин: благодаря выходу «Балтики» и «Рубина» в РПЛ у нас больше не будет проходных матчей
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал выход калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу.
«Благодаря выходу «Балтики» и «Рубина» в РПЛ у нас больше не будет проходных матчей. Эти две команды просто несопоставимы по уровню профессионализма с «Торпедо» и «Химками». Теперь в элите будут действительно сильнейшие, и это радует. А расстраивает, что после «Балтики» и «Рубина» команд, подходящих под уровень РПЛ, у нас нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу благодаря ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги.
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