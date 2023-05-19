Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонарду Жардим может возглавить «Аль-Райан»

Леонарду Жардим может возглавить «Аль-Райан»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский специалист Леонарду Жардим может возглавить катарский клуб «Аль-Райан». Сейчас идут переговоры, и ожидается, что в ближайшее время, как только утрясут последние детали договора, тренер подпишет контракт. Об этом сообщает в своём «твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Наибольших высот на европейском этапе тренерской карьеры Жардим добился, работая с «Монако» (2014 – 2018 и 2019 год). С «княжеской» командой он завоевал золото чемпионата Франции в сезоне 2016/2017 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

После ухода из «Монако» Леонарду некоторое время оставался без работы. В сезоне-2021/2022 португалец был тренером «Аль-Хиляля», с которым выиграл Лигу чемпионов АФК. После этого Жардим возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в первом же сезоне приведя команду к чемпионскому титулу.

«Аль-Райан» финишировал на девятом месте в регулярном сезоне Катара.

Материалы по теме
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи». Роналду забил с пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023