Леонарду Жардим может возглавить «Аль-Райан»

Португальский специалист Леонарду Жардим может возглавить катарский клуб «Аль-Райан». Сейчас идут переговоры, и ожидается, что в ближайшее время, как только утрясут последние детали договора, тренер подпишет контракт. Об этом сообщает в своём «твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Наибольших высот на европейском этапе тренерской карьеры Жардим добился, работая с «Монако» (2014 – 2018 и 2019 год). С «княжеской» командой он завоевал золото чемпионата Франции в сезоне 2016/2017 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
После ухода из «Монако» Леонарду некоторое время оставался без работы. В сезоне-2021/2022 португалец был тренером «Аль-Хиляля», с которым выиграл Лигу чемпионов АФК. После этого Жардим возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в первом же сезоне приведя команду к чемпионскому титулу.
«Аль-Райан» финишировал на девятом месте в регулярном сезоне Катара.
- 19 мая 2023
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