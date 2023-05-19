Александр Бородюк поздравил «Балтику» с выходом в РПЛ

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о выходе калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу.

«Поздравляю «Балтику» и Сергея Игнашевича, что они вышли в Премьер-Лигу. Молодцы! Они весь сезон отлично играли в Первой Лиге. В Калининграде очень любят футбол, приходят на все матчи, поддерживают команду. Считаю, что город, команда и вся инфраструктура готовы к выступлению в РПЛ», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу благодаря ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги.

В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.