Суперкомпьютер рассчитал шансы «Манчестер Сити» завоевать золотой требл в этом сезоне

Суперкомпьютер, используя специальные алгоритмы, высчитал соотношение шансов на то, что «Манчестер Сити» в текущем сезоне оформит золотой требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Шанс команды Хосепа Гвардиолы повторить достижение «Манчестер Юнайтед» составляет 53,61%, сообщает The Sun, ссылаясь на данные экспертов bettingexpert.com.

Напомним, «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы выиграть три главных турнира в текущем сезоне: английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Последней английской командой, которой удавался требл, был «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в 1999 году.

«Горожане» опережают «Арсенал» в таблице АПЛ на четыре очка с игрой в запасе и могут оформить чемпионский титул уже в эти выходные. В финале Кубка Англии «Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в начале июня, а через неделю подопечных Гвардиолы ждёт финал ЛЧ с миланским «Интером». Кстати, шансы «горожан» обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов составляют 75,78%.