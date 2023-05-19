Суперкомпьютер рассчитал шансы «Манчестер Сити» завоевать золотой требл в этом сезоне

Суперкомпьютер, используя специальные алгоритмы, высчитал соотношение шансов на то, что «Манчестер Сити» в текущем сезоне оформит золотой требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Шанс команды Хосепа Гвардиолы повторить достижение «Манчестер Юнайтед» составляет 53,61%, сообщает The Sun, ссылаясь на данные экспертов bettingexpert.com.
Напомним, «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы выиграть три главных турнира в текущем сезоне: английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Последней английской командой, которой удавался требл, был «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в 1999 году.
«Горожане» опережают «Арсенал» в таблице АПЛ на четыре очка с игрой в запасе и могут оформить чемпионский титул уже в эти выходные. В финале Кубка Англии «Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в начале июня, а через неделю подопечных Гвардиолы ждёт финал ЛЧ с миланским «Интером». Кстати, шансы «горожан» обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов составляют 75,78%.
- 19 мая 2023
-
21:30
-
21:19
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:32
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:48
-
17:33
-
17:21
-
17:20