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Головин выйдет с первых минут матча 36-го тура Лиги 1 с «Лионом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Главный тренер команды Филипп Клеман объявил стартовый состав, сообщает пресс-служба монегасков.

Полностью список игроков «Монако», которые сыграют с первых минут, выглядит так: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Каю Энрике, Аклиуше, Фофана, Матазо, Якобс, Головин, Бен-Йеддер.

Матч этих команд в первом круге завершился победой «Монако» со счётом 2:1. За красно-белых отличились центральные защитники Бенуа Бадьяшиль и Гильермо Марипан.

«Монако» почти потерял шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. В 35 матчах Лиги 1 команда Клемана набрала 65 очков и на восемь очков отстаёт от «Марселя» за три тура до конца сезона. «Лион» занимает седьмое место с 56 очками. Лидирует в чемпионате «ПСЖ» (81).