Алдонин: хочу поздравить Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ — это колоссальная работа

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выходе калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу и отметил вклад главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Хочу порадоваться и поздравить Сергея Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ. Я не понаслышке знаю Первую Лигу: работал и с Сергеем, и в «Роторе». Это очень тяжёлый чемпионат. Были сложности с перелётами, с логистикой. Безусловно, это колоссальная, великолепная работа. Хочется пожелать хороших трансферов и успехов в Премьер-Лиге.

Я понимаю амбиции и желания Сергея, то, во что он хочет играть и как выстраивать команду. Он не хочет ни под кого подстраиваться, а хочет играть в свой футбол. Хочется, чтобы у него продолжало получаться», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» досрочно обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу. В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.