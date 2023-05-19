Алдонин: хочу поздравить Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ — это колоссальная работа

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выходе калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу и отметил вклад главного тренера команды Сергея Игнашевича.
«Хочу порадоваться и поздравить Сергея Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ. Я не понаслышке знаю Первую Лигу: работал и с Сергеем, и в «Роторе». Это очень тяжёлый чемпионат. Были сложности с перелётами, с логистикой. Безусловно, это колоссальная, великолепная работа. Хочется пожелать хороших трансферов и успехов в Премьер-Лиге.
Я понимаю амбиции и желания Сергея, то, во что он хочет играть и как выстраивать команду. Он не хочет ни под кого подстраиваться, а хочет играть в свой футбол. Хочется, чтобы у него продолжало получаться», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Балтика» досрочно обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу. В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
- 19 мая 2023
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
21:50
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:49