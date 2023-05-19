«Зенит» впервые потерял очки в сезоне женской Суперлиги, сыграв вничью с «Ростовом»

Завершился матч десятого тура женской Суперлиги, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Итоговый счёт встречи — 1:1. Санкт-петербургский клуб впервые потерял очки в текущем сезоне женской Суперлиги.
В концовке первого тайма гости вышли вперёд благодаря автоголу Ксении Цыбутович, но на 57-й минуте полузащитник «Зенита» Вероника Куропаткина сравняла счёт.
В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет со ЦСКА. Игра состоится 28 мая в Москве.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков в 9 матчах. На втором месте располагается московский ЦСКА, заработавший 27 очков, но сыгравший на один матч меньше. На третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший 24 очка после девяти встреч.
В 2022 году женскую Суперлигу выиграл «Зенит», ЦСКА стал вторым, а «Локомотив» — третьим.
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