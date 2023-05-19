Киевское «Динамо» впервые за девять лет не квалифицировалось в Лигу чемпионов

Киевское «Динамо» не выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов. Команда уже точно не поднимется выше третьего места в таблице чемпионата Украины по итогам сезона-2022/2023.

«Динамо» лишилось шансов на второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, после победы «Днепра-1» над «Колосом» (2:1) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Теперь «Днепр-1», идущий вторым в таблице чемпионата, опережает киевлян на 14 очков – столичный клуб не сможет отыграть это отставание в заключительных четырёх турах УПЛ. Киевское «Динамо» занимает четвёртое место, набрав 50 очков за 26 матчей.

В последний раз «Динамо» не попадало в Лигу чемпионов девять лет назад – в сезоне-2013/2014, когда команду возглавлял Олег Блохин.