Киевское «Динамо» впервые за девять лет не квалифицировалось в Лигу чемпионов
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Киевское «Динамо» не выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов. Команда уже точно не поднимется выше третьего места в таблице чемпионата Украины по итогам сезона-2022/2023.
«Динамо» лишилось шансов на второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, после победы «Днепра-1» над «Колосом» (2:1) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Теперь «Днепр-1», идущий вторым в таблице чемпионата, опережает киевлян на 14 очков – столичный клуб не сможет отыграть это отставание в заключительных четырёх турах УПЛ. Киевское «Динамо» занимает четвёртое место, набрав 50 очков за 26 матчей.
В последний раз «Динамо» не попадало в Лигу чемпионов девять лет назад – в сезоне-2013/2014, когда команду возглавлял Олег Блохин.
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